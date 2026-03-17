L'ex presidente dell'Inter ha condiviso alcuni ricordi legati alla squadra e ai giocatori del passato. In particolare, ha parlato di un episodio riguardante Cantona, sottolineando come la sua presenza avrebbe potuto influenzare il numero di trofei vinti dalla squadra. Ha anche commentato alcune decisioni prese durante il suo mandato, evidenziando momenti chiave della sua gestione.

Inter News 24 Moratti, storico ex presidente dell’Inter, ha svelato un retroscena molto importante su Cantona: le sue dichiarazioni. In un’intervista carica di nostalgia al Corriere della Sera, l’ex presidente Massimo Moratti ha ripercorso l’epoca d’oro della sua gestione, rievocando i fuoriclasse che hanno fatto la storia dell’ Inter. Mentre i nerazzurri di Cristian Chivu guidano oggi la classifica con 68 punti, il ricordo corre inevitabilmente ai colpi leggendari che hanno segnato un’era di trionfi. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Ho sempre cercato il bello per fare felici i nostri tifosi. C’erano partite in cui la panchina dell’Inter era più forte dell’undici titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Moratti, l’album dei ricordi nerazzurri: «Cantona un rimpianto, avremmo vinto più trofei. Ho sempre cercato di…»

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