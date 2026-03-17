Il capitano del Galles, Kieffer Moore, non sarà in campo nella prossima partita contro l’Italia. La sua assenza potrebbe influenzare la squadra gallese, che si prepara ad affrontare la sfida valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. La decisione di escluderlo dalla formazione è stata confermata dal team. La partita si giocherà tra le due nazionali nelle prossime settimane.

La qualificazione italiana al Mondiale 2026 potrebbe incontrare un ostacolo inaspettato: l’assenza di Kieffer Moore dalla formazione gallese. L’attaccante del Wrexham, colpito da una lesione tendinea confermata dal manager Phil Parkinson, sarà fuori dai play-off contro l’Italia. La sfida decisiva si giocherà a Bergamo il 26 marzo, con la possibilità di affrontare il Galles nella finale dei play-off tra cinque giorni. L’Italia rischia di perdere per la terza volta consecutiva l’accesso alla Coppa del Mondo, dopo gli scogli incontrati nel 2018 e nel 2022. Il cammino verso Washington passa obbligatoriamente attraverso questa fase eliminatoria ad alta tensione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moore fuori: il Galles senza il capitano contro l’Italia

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