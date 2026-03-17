Monza | uomo travolto dal treno blocco totale della linea

Stamattina a Monza, un uomo di 49 anni è stato investito e ucciso da un treno nel passaggio a livello di via Osculati. L’incidente ha causato un blocco totale della linea ferroviaria e l’intervento delle forze dell’ordine sul posto. La circolazione dei treni è stata sospesa fino a nuove disposizioni. La vittima era residente nella zona.

Un uomo di 49 anni ha perso la vita stamattina a Monza, travolto da un treno nel passaggio a livello di via Osculati. L’incidente, avvenuto verso le 18:50 del 17 marzo 2026, ha bloccato il traffico ferroviario e stradale nella zona. L’intervento dei soccorsi si è rivelato inutile per la vittima, mentre il blocco della linea Milano Porta Garibaldi-Lecco sta causando gravi disagi ai pendolari. Anche la circolazione degli automezzi nella zona del passaggio a livello è stata compromessa dalla chiusura necessaria per l’indagine. Il peso dell’impatto sulla mobilità regionale. La tratta ferroviaria che collega Milano a Lecco rappresenta una arteria vitale per l’economia lombarda, e il suo blocco improvviso ha generato un effetto domino immediato sui flussi di persone e merci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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