A Monza si gioca una partita tra Trissino e Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, con i padroni di casa che cercano il riscatto. La sfida inizia con un gol di Valentin Marzonetto, ma i monzesi reagiscono rapidamente e dominano la partita, che si conclude con un punteggio di 12-1. La squadra di casa si impone netta sui rivali, evidenziando la differenza tra le due formazioni.

Gli ospiti ci provano, ma capiscono subito che non è giornata. La sfida tra Trissino e Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, infatti, si apre con un gol del monzese Valentin Marzonetto, illusoria vampata che innesca la brutale reazione dei padroni di casa, infine vincitori per 12-1. Mai, nei 21 incontri precedenti di questo campionato, Monza era stata schiacciata da un passivo così pesante. "In pratica – ammette il ds Stefano Cavallari – non ci sono giustificazioni". Nel primo tempo, finito 3-1, l’Hrcm contiene il distacco. Poi la valanga veneta travolge la difesa biancorossazzura. L’Hrcm, dunque, inizia nella maniera peggiore un ciclo di ferro, che comprende anche le finali a quattro di Coppa Wse il 18 e il 19 aprile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, obiettivo riscatto. Giovinazzo è nel mirino

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