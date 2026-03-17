A Monza, il Binario 7 apre la settimana con un evento dedicato alla poesia. Domani sera alle 20.30, nella sala Picasso, si svolge la prima tappa della rassegna “I mercoledì della poesia”, durante la quale Dome Bulfaro presenta un racconto su Ungaretti. La serata offre l’occasione di ascoltare parole e versi in un ambiente dedicato alla letteratura.

La settimana del Binario 7 comincia domani alle 20.30, in sala Picasso, con la rassegna “I mercoledì della poesia“. Dome Bulfaro racconterà “Ungaretti: quel nulla d’inesauribile segreto“, in collaborazione con la scuola Poesia Presente. Grazie alle letture sceniche di poesie e carteggi, ai documenti video e agli audio d’epoca, Bulfaro ripercorrerà la vita di Giuseppe Ungaretti, entrando nella poetica dell’artista che con i suoi versi ha immortalato la tragica esperienza della Grande Guerra. La lezione-spettacolo sonderà anche la produzione meno divulgata di Ungaretti, eppure non meno folgorante. Si narrerà la “Vita d’un uomo“ che con la poesia ha inteso consegnarci la sua migliore biografia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, il Binario 7 si veste di poesia. Dome Bulfaro ’racconta’ Ungaretti

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