La Quinta commissione del Consiglio regionale ha approvato una proposta di legge per aggiornare la normativa sul monte pascoli, risalente a cinquant’anni fa. La legge del 1976, che regolamentava l’uso e la gestione di questa area, si trova oggi in condizioni di crisi strutturale, spingendo i legislatori a intervenire con una riforma.

La Quinta commissione del Consiglio regionale ha varato una proposta di legge per aggiornare la normativa sul monte pascoli, nata cinquant’anni fa e oggi in crisi strutturale. Antonio Solinas guida l’iniziativa che punta a rivedere l’articolo 21 della legge n. 44 del 1976, affrontando il nodo dei debiti delle cooperative verso l’amministrazione. L’intervento si colloca nel cuore dell’economia sarda, dove le tradizioni agro-pastorali devono confrontarsi con i vincoli finanziari attuali. Gli assessori regionali Agus, Spanedda e Laconi hanno partecipato agli incontri preparatori, evidenziando come un sistema datato stia mettendo sotto pressione le realtà operative del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monti pascoli: la legge del ’76 in crisi, si riforma l’art.

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