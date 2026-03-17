Monte le Fanoje rinviate a venerdì 20 marzo
Le Fanoje previste si svolgeranno venerdì 20 marzo invece che nei giorni precedenti, a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per oggi. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori in seguito alle previsioni di pioggia e vento intenso. La modifica della data riguarda l’intera manifestazione, che si terrà quindi nel nuovo appuntamento stabilito.
LE FANOJE RINVIATE A VENERDÌ 20 MARZO A causa delle previste avverse condizioni climatiche le Fanoje sono rinviate a venerdì 20 marzo. Rimane inviariato il programma: Piazza Mario di Leo accensione ore 19:15 MUSIC THERAPY, gruppo musicale del Centro sociale In degustazione: pancotto tradizionale Parrocchia S. Maria del Carmine e Centro sociale Piazza San. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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