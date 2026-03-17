Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection rappresenta un momento di passaggio per il franchise, segnando un'evoluzione nella serie. Lo sviluppo del gioco ha richiesto un impegno costante, mantenendo alta l’attenzione su ogni dettaglio. La produzione ha coinvolto un team dedicato che ha lavorato per offrire un’esperienza diversa, senza mai perdere di vista le radici del franchise.

Ci vuole coraggio per mettersi sempre in discussione e continuare a non abbassare mai la guardia di progetto in progetto. Un concetto che dalle parti di Capcom è ormai forte e chiaro considerando il periodo d’oro che da tempo continua a cavalcare, ri-valorizzando brand come Street Fighter e Resident Evil dopo alcune parentesi altalenanti, ampliando il pubblico di riferimento nei confronti della inizialmente più spigolosa serie di Monster Hunter, senza dimenticare di dedicarsi anche a progetti creativi totalmente nuovi come Pragmata. Tutto questo, ovviamente, pensando solo a una parte dei meriti da attribuire alla software house nel corso dei tempi più recenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è un passaggio di consegne importante per il franchise

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