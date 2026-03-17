Mondiali più lontani per l’Italia l’annuncio ufficiale gela Gattuso

L’Italia non parteciperà ai Mondiali di calcio quest’anno. La nazionale azzurra dovrà affrontare i playoff contro l’Irlanda del Nord per qualificarsi. L’annuncio ufficiale ha confermato che non ci saranno ripescaggi o wild card e che, almeno per ora, i sogni di partecipare alla rassegna iridata sono finiti. La notizia ha colpito i tifosi e gli addetti ai lavori.

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