Mondiali curling femminile brutta Italia | la Cina vince 10-3

Ai Mondiali di curling femminile, l’Italia ha subito una sconfitta pesante contro la Cina, con il punteggio di 10-3. La partita si è conclusa con una netta differenza di punti tra le due squadre, evidenziando le difficoltà delle azzurre in questa fase della competizione. La squadra italiana non è riuscita a contrastare efficacemente l’avversario, lasciando spazio a una vittoria netta delle cinesi.

Una brutta Italia non riesce a fare bene ai Mondiali femminili: arriva una sconfitta pesante contro la Cina, che fa riflettere tutto il movimento Non era scontato, neppure facile, ma oggi l’Italia femminile del curling era chiamata a rialzarsi dopo un periodo opaco, fatto di polemiche e risultati negative. Le nostre ragazze non avevano brillato alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ma oggi è arrivata un’altra prova molto negativa, al di sotto delle aspettative. La Cina sulla carta era alla portata delle Azzurre, che sono inciampate in una prestazione fatta di tante scelte sbagliate, imprecisioni a raffica e prestando presto il fianco alle avversarie. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Prima vittoria per la nazionale italiana femminile di curling, impegnata nei Mondiali di Calgary. Le azzurre hanno battuto 9-4 l'Australia nel terzo match di round robin, giocato poche ore dopo aver ceduto alla Svezia nella partita precedente. La squadra compo - facebook.com facebook

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