Molto prima di diventare una Grimaldi Charlene Wittstock aveva una sola grande passione | nuotare e poter gareggiare per il Sudafrica alle Olimpiadi
Prima di sposare il principe di Monaco, Charlene Wittstock era una nuotatrice appassionata che sognava di partecipare alle Olimpiadi rappresentando il Sudafrica. Abituata ai allenamenti mattutini e alle piscine, passava le sue giornate tra vasche e competizioni. La sua vita era centrata sulla passione per il nuoto, un’attività che le aveva richiesto impegno e dedizione fin da giovane.
P rima di diventare la moglie di Alberto II, Charlene Wittstock era una donna abituata al sapore del cloro e al freddo delle cinque del mattino. In una lunga intervista rilasciata a L’Équipe, la Principessa di Monaco è tornata a parlare della sua vita precedente, quella in cui il valore non si misurava in protocolli ma in centesimi di secondo. Raccontando i sacrifici estremi di una famiglia che l’ha sostenuta verso il sogno olimpico e il dolore sordo di una carriera spezzata per logiche politiche, Charlene ha rivelato come il nuoto e il rugby abbiano forgiato la sua tempra molto prima dell’arrivo alla corte dei Grimaldi. Charlene di Monaco: i suoi look più belli del 2020. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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