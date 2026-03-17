Prima di sposare il principe di Monaco, Charlene Wittstock era una nuotatrice appassionata che sognava di partecipare alle Olimpiadi rappresentando il Sudafrica. Abituata ai allenamenti mattutini e alle piscine, passava le sue giornate tra vasche e competizioni. La sua vita era centrata sulla passione per il nuoto, un’attività che le aveva richiesto impegno e dedizione fin da giovane.

P rima di diventare la moglie di Alberto II, Charlene Wittstock era una donna abituata al sapore del cloro e al freddo delle cinque del mattino. In una lunga intervista rilasciata a L’Équipe, la Principessa di Monaco è tornata a parlare della sua vita precedente, quella in cui il valore non si misurava in protocolli ma in centesimi di secondo. Raccontando i sacrifici estremi di una famiglia che l’ha sostenuta verso il sogno olimpico e il dolore sordo di una carriera spezzata per logiche politiche, Charlene ha rivelato come il nuoto e il rugby abbiano forgiato la sua tempra molto prima dell’arrivo alla corte dei Grimaldi. Charlene di Monaco: i suoi look più belli del 2020. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Molto prima di diventare una Grimaldi, Charlene Wittstock aveva una sola grande passione: nuotare e poter gareggiare per il Sudafrica alle Olimpiadi

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