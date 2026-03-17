Molta sinistra invece è favorevole al Sì

Da laverita.info 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Diversi esponenti della sinistra, tra cui Pisapia, Ceccanti, Parisi, Calenda e Minniti, sono favorevoli al Sì. Nel Partito democratico e oltre, alcuni leader affermano di non voler votare contro il governo Meloni, ma di essere invece d’accordo con la questione proposta. La discussione si concentra sulle posizioni di queste figure e sul loro atteggiamento rispetto al referendum.

Pisapia, Ceccanti, Parisi, Calenda, Minniti. Nel Partito democratico, e non solo, fingono di non vedere che tra i loro big c’è chi dice: «Non si vota sul governo Meloni ma su un tema che condividiamo». Nel gruppo pure Pina Picierno e Roberto Giachetti. In risposta a chi dice che voteranno Sì solo massoni deviati e imputati, aumentano gli esponenti di sinistra favorevoli alla riforma Nordio. L’esercito dei riformisti avanza spedito. L’ultimo in ordine di tempo a schierarsi dalla parte del Sì è, Arturo Parisi, promotore dell’Ulivo e delle riforme istituzionali negli anni Novanta, ex ministro della Difesa con Prodi: «Voto Sì per far avanzare una giustizia garantista. 🔗 Leggi su Laverita.info

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