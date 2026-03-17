Molinari tornerà a collaborare con La Stampa introducendo un dorso americano, una pubblicazione rivolta al pubblico statunitense. Il progetto sarà presentato tra circa un mese, dopo la firma dell’accordo definitivo di acquisto del quotidiano. La novità riguarda la creazione di una versione dedicata ai lettori negli Stati Uniti, che sarà annunciata a breve.

La Stampa avrà un dorso americano, una pubblicazione pensata per il mercato statunitense. Il progetto sarà presentato tra circa un mese, dopo la firma dell’atto definitivo di acquisto del quotidiano torinese da parte del gruppo Sae di Alberto Leonardis – accordo preliminare già siglato a marzo con John Elkann. Direttore, salvo sorprese, sarà Maurizio Molinari: già corrispondente della Stampa da New York, già direttore della Stampa, già direttore di Repubblica. Molinari avrebbe accettato, ma non ha ancora firmato il contratto, legato al buon esito dell’acquisizione definitiva. Intanto si avvicina alla fase conclusiva anche la cessione di Repubblica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Molinari tornerà alla Stampa con un dorso americano

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