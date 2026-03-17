Sabato alle 15 alla Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi si terrà l’inaugurazione della mostra “Mojgan Razzaghi: La donna in divenire — Vent’anni di fotografia”. L’esposizione presenta una selezione di immagini che riflettono il percorso artistico di Razzaghi, evidenziando il suo approccio fotografico e il suo sguardo sulla femminilità nel tempo. L’evento si svolge nell’ambito di un confronto tra arte e identità contemporanea.

Firenze, 17 marzo 2026 – Un incontro tra arte, identità e sguardo contemporaneo quello in programma sabato alle 15 alla Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi, dove sarà inaugurata la mostra “Mojgan Razzaghi: La donna in divenire — Vent’anni di fotografia”. Si tratta della prima presentazione in Italia del lavoro dell’artista iraniana Mojgan Razzaghi. Curata da Merry Razavi, l’esposizione raccoglie circa quaranta opere fotografiche e propone una ricognizione ampia su oltre due decenni di ricerca. Nata a Teheran e oggi residente a Francoforte, Razzaghi ha dedicato più di vent’anni del proprio percorso artistico all’esplorazione della figura femminile e della sua condizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mojgan Razzaghi, il volto mutevole del femminile

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