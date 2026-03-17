Mobilità ottiene il trasferimento chi ha maggiore punteggio o usufruisce di una precedenza Quale vince tra scelta puntuale e sintetica

Durante il question time dell’11 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo della Cisl Scuola, si è parlato della mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 202526-202728. È stato spiegato che chi ha il punteggio più alto o gode di precedenza ottiene il trasferimento. La discussione ha riguardato anche il confronto tra scelte di mobilità puntuali e sintetiche.