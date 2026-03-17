Mobilità docenti 2026 27 | chi può presentare domanda i vincoli il passaggio di ruolo LO SPECIALE

Per l’anno scolastico 202627, è aperta la procedura di mobilità per i docenti che intendono chiedere trasferimenti, passaggi di ruolo o di classe di concorso. La domanda può essere presentata da insegnanti con determinati requisiti e soggetti a specifici vincoli. Tra le opzioni disponibili ci sono anche i passaggi tra posto di sostegno e posto comune, con regole precise da rispettare.

Mobilità docenti per l'anno scolastico 202627: parliamo di trasferimento, passaggio di classe di concorso o grado di scuola (cosiddetta mobilità professionale), passaggio da posto sostegno a posto comune. L'articolo Mobilità docenti 202627: chi può presentare domanda, i vincoli, il passaggio di ruolo LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Aggiornamenti e notizie su Mobilità docenti Temi più discussi: Mobilità personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2026/27, pubblicata l'Ordinanza con modalità e scadenze per le domande; Mobilità 2026/27: pubblicata l’Ordinanza. Domande al via dal 16 marzo (SCHEDA); Mobilità 2026 docenti, ATA e personale educativo: le date ufficiali. Ecco l'ordinanza + la Nota; Mobilità scuola 2026/2027: in arrivo nuovo CCNI e Ordinanza. Domande presumibilmente dalla prossima settimana. Mobilità 2026 docenti, ATA e personale educativo: le date ufficiali. Ecco l’ordinanza + la NotaOrdinanza n. 44 del 12 marzo 2026 per la mobilità di docenti, ATA e personale educativo per l'a.s. 2026/27. Tutte le info ... orizzontescuola.it Mobilità 2026, novità deroghe: sì per figlio fino ai 14 anni, no genitore ultra65. Domanda dal 16 marzo per i docenti, ATA date da confermareMobilità docenti, ATA personale educativo per l'anno scolastico 2026/27: presentazione della domanda a breve. Ecco le prime indicazioni ... orizzontescuola.it Analisi delle cattedre vacanti per la mobilità docenti dopo i pensionamenti previsti per il prossimo anno scolastico a partire dal 1° settembre 2026. - facebook.com facebook Mobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili in seguito ai pensionamenti Cosa sapere per scegliere con consapevolezza e un "pizzico di fortuna". x.com