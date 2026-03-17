A Misterbianco, durante un'operazione interforze volta a verificare le condizioni di sicurezza sul lavoro, un uomo di 65 anni è stato denunciato. Le forze dell'ordine hanno effettuato controlli presso diverse attività della zona, riscontrando irregolarità nelle norme di tutela dei dipendenti. L’intervento ha portato alla denuncia dell’uomo per violazioni legate alla sicurezza sul lavoro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione interforze per la tutela dei lavoratori. Nel quadro di una più ampia attività promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza e sulla tutela dei lavoratori, è stata avviata un’azione ispettiva che ha portato alla denuncia di un uomo di 65 anni, residente a Pedara. Il provvedimento è stato adottato sulla base degli elementi raccolti durante i controlli, che saranno comunque oggetto di verifica nelle sedi giudiziarie competenti, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Controlli congiunti nei locali pubblici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Misterbianco: controlli sicurezza sul lavoro, denunciato 65enne

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