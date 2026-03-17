Mirto Crosia | elicottero salva uomo bloccato

Nel pomeriggio di martedì 17 marzo 2026, un elicottero è stato impiegato per salvare un uomo rimasto bloccato a Mirto Crosia. L’intervento è stato effettuato per recuperare il cittadino isolato, che si trovava in una zona difficile da raggiungere con mezzi terrestri. L’operazione ha coinvolto le forze di soccorso e si è conclusa con successo.

Nel pomeriggio di martedì 17 marzo 2026, un intervento complesso ha permesso il salvataggio di un cittadino isolato a Mirto Crosia. L’uomo, rimasto bloccato dall’allagamento in località contrada Fosse, è stato recuperato grazie al coordinamento tra vigili del fuoco e personale sanitario. L’elicottero Drago VF165 ha svolto un ruolo cruciale nel trasporto verso la struttura ospedaliera. La costa ionica continua a subire gli effetti di un’ondata di maltempo che rende difficili le condizioni di viabilità e genera allagamenti diffusi. Le squadre operative non smettono di lavorare per garantire la sicurezza della popolazione in un territorio dove le criticità si susseguono senza tregua. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mirto Crosia: elicottero salva uomo bloccato Articoli correlati Leggi anche: Mirto-Crosia, crisi di governo: lunedì consiglio comunale per verificare tenuta maggioranza dopo dimissioni. Mirto-Crosia, trema la maggioranza: Morello (CambiaVento) prepara la mozione di sfiduciaMirto-Crosia, piccolo comune della provincia di Cosenza, è al centro di una crisi politica che potrebbe portare alla sfiducia nel sindaco. Tutto quello che riguarda Mirto Crosia Maltempo sulla ionica, uomo salvato a Mirto Crosia: intervento con elicottero dei vigili del fuocoRecuperato in contrada Fosse dopo essere rimasto isolato dall’acqua. Proseguono senza sosta i soccorsi su tutto il territorio colpito ... msn.com Maltempo, uomo salvato in elicottero dai vigili del fuoco a Mirto Crosia – FOTOLe squadre operative hanno raggiunto e tratto in salvo un uomo, rimasto isolato a causa dell’allagamento dell’area e bisognoso di cure mediche ... corrieredellacalabria.it