Minasi Lega | Malattie neurologiche prima causa di disabilità

Le malattie neurologiche colpiscono oltre 3 miliardi di persone nel mondo, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. Queste patologie sono considerate la causa principale di disabilità e di problemi di salute. La dichiarazione è stata fatta da un rappresentante di un partito politico durante un incontro pubblico. Nessun altro dettaglio sui soggetti coinvolti o sulle specifiche delle dichiarazioni.

Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute) - "Le malattie neurologiche secondo l'Oms colpiscono oltre 3 miliardi di persone nel mondo e rappresentano la principale causa di cattiva salute e disabilità. Un fenomeno destinato a crescere anche a causa dell'invecchiamento della popolazione, che comporta un aumento dei casi di demenza e di altre patologie neurodegenerative. La firma del protocollo di intesa - oggi in Senato - tra Società italiana di neurologia, Croce rossa italiana e Fondazione Aletheia per la prevenzione neurologia rappresenta un passaggio importante. E' necessario rafforzare una grande collaborazione tra mondo scientifico, Istituzioni e associazioni dei pazienti". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Minasi (Lega): "Malattie neurologiche prima causa di disabilità" Articoli correlati Ricerca. cnr: con imaging potremo predire malattie neurologicheUna tecnica innovativa, sviluppata da un team di ricerca del Cnr-Isof in collaborazione con la Boston University, ha portato alla luce differenze... Altri aggiornamenti su Minasi Lega Malattie neurologiche prima... Argomenti discussi: Salute, Minasi (Lega): rafforzare prevenzione primaria su patologie neurologiche. Salute, Minasi (Lega): rafforzare prevenzione primaria su patologie neurologicheRoma, 17 mar – Nella settimana dedicata alla salute del cervello abbiamo voluto organizzare questo momento di confronto con illustri relatori, nella consapevolezza della crescente rilevanza che la sa ... 9colonne.it Giornata mondiale delle malattie rare, Sin rafforza impegno per patologie neurologicheIn occasione della Giornata mondiale delle malattie rare 2026, che si celebra il 28 febbraio, la Società italiana di neurologia (Sin) rinnova il proprio impegno nel promuovere attenzione, ... adnkronos.com