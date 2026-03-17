Milano si trova in una fase di equilibrio nel panorama dell’Eurolega, mentre il Real Madrid si conferma tra le favorite alla conquista del titolo. Nella classifica aggiornata, la Stella Rossa ha ottenuto un risultato importante, mentre il Maccabi ha incontrato diverse difficoltà. L’Asvel ha subito una battuta d’arresto, e il Bayern Monaco ha mostrato segnali di calo, influenzando la posizione delle squadre nel ranking.

A sette capitoli dalla conclusione il giallo dell’Eurolega non ha ancora trovato una soluzione. C’è una squadra solida che guida la classifica ma tutto è talmente aperto che a Belgrado la Stella Rossa ha ricordato che tutti, anche il Fenerbahce, è vulnerabile. E visto che non manca così tanto ai playoff bisogna allargare lo sguardo a tutte quelle che dietro l’angolo, sono pronte a sfruttare il loro momento. A inseguire i turchi campioni in carica, a due vittorie di distanza, ci sono Olympiacos, Real Madrid e Valencia. E tra queste tre c’è la nostra numero uno del round 31. Ecco il power ranking aggiornato. RISULTATI E PROSSIMO TURNO LA... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano ora se la gioca. E questo Real è da titolo. Ranking di Eurolega, chi sale e chi scende

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