Un uomo di 75 anni è stato investito da un tir in piazza Ovidio a Milano intorno alle 14:30. L’incidente è avvenuto mentre attraversava vicino alle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le verifiche per accertare la dinamica dell’accaduto.

Un tragico sinistro stradale si è verificato verso le 14:30 in piazza Ovidio. Un uomo di 75 anni è stato investito da un tir mentre stava attraversando vicino alle strisce pedonali. L’uomo è morto sul colpo e ora il pm ha disposto il sequestro del mezzo Un tragico sinistro stradale è avvenuto oggi pomeriggio a Milano.Un pedone che stava attraversando vicino alle strisce pedonali è stato investito da un tir. L’uomo, che aveva 75 anni, è morto sul posto. Nonostante l’intervento dei sanitari sia stato tempestivo, l’uomo è morto sul colpo restando incastrato sotto il grande automezzo. Si tratta di una disgrazia che si aggiunge ai molteplici scontri che si stanno verificando ultimamente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, morto 75enne investito da un tir

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