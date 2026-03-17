Milano | 9 giorni di poesia per Alda Merini e i poeti

A Milano, nei prossimi nove giorni, si svolgerà un evento dedicato alla poesia in cui verranno ricordate le opere e la figura di Alda Merini. Durante questa manifestazione, si terranno letture, incontri e presentazioni che coinvolgeranno vari poeti e appassionati. L’iniziativa mira a rendere omaggio alla poetessa e alla sua influenza sulla scena letteraria italiana.

Il cuore pulsante di Milano si preparerà a celebrare la vita e l’eredità di Alda Merini con un evento che durerà nove giorni consecutivi. La rassegna, intitolata ‘Una Festa per Alda’, si snoderà dal 21 al 29 marzo, trasformando i Navigli in una piazza aperta alla poesia e all’incontro tra culture diverse. L’appuntamento iniziale è fissato nel pomeriggio del 21 marzo proprio sul Ponte Alda Merini, luogo simbolo della poetessa dei Navigli. Questa data non è casuale: coincide con il compleanno dell’autrice, la Giornata Mondiale della Poesia e l’arrivo della primavera, creando un perfetto intreccio di significati personali e collettivi. Un ponte tra generazioni e confini nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano: 9 giorni di poesia per Alda Merini e i poeti Articoli correlati Un feroce ritorno a casa. E la poesia di Alda MeriniUn padre vedovo, il fratello, i figli avventurieri, un altro che torna dagli Stati Uniti per presentare la moglie. “Alda. Parole al Vento”, omaggio ad Alda Merini all'OFF/OFF TheatreNel segno della poesia e della storia di Alda Merini, l’OFFOFF Theatre accoglie lo spettacolo “Alda. Contenuti utili per approfondire Alda Merini Discussioni sull' argomento Buona Giornata della Donna, le frasi da inviare su WhatsApp; Anche per te, la mostra fotografica contro la violenza sulle donne tenutasi l'8 marzo a Milano presso l’Hotel Principe di Savoia. Milano in versi nel segno di Alda Merini: inviate le vostre poesie al CorriereIl 21 marzo verrà celebrata la Giornata Mondiale della Poesia: a Milano coincide con i 95 anni dalla nascita della scrittrice. L'invito ai lettori: raccontiamo la città. E noi vi pubblicheremo ogni gi ... milano.corriere.it A Milano 'una festa per Alda' in ricordo della poetessa dei Navigli(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Durerà più di una settimana, dal 21 al 29 marzo, 'Una Festa per Alda', in onore della poetessa Alda Merini. Il progetto chiude il cerchio, iniziato cinque anni fa, di direzio ... msn.com Alda Merini e la piccola ape furibonda in biblioteca Il 21 marzo, il primo giorno di primavera , si celebra la Giornata mondiale della poesia. Per la speciale occasione, i lettori di tutte le età sono invitati all'incontro “Piccola ape furibonda" dedicato alla poe - facebook.com facebook #DistanzeIncolmabili #VentagliDiParole Ovunque tu sia, ovunque tu immeritatamente mi guardi,ovunque tu stabilisca io abbia una casa,so che da qualunque parte,puoi far scaturire un fiore nel perimetro della mia mente Alda Merini James Sant Buon gioioso x.com