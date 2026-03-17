Durante la partita tra Lazio e Milan di domenica, Rafael Leao è stato protagonista di uno scontro che ha portato all’uscita anticipata dal campo tra le polemiche. La vicenda ha riacceso le discussioni sul suo futuro e sul rinnovo del contratto con il club. Leao, attaccante portoghese, ha lasciato lo stadio senza ulteriori commenti, mentre i dettagli sui retroscena emergono attraverso fonti vicine alla società.

In troppi, infatti, hanno fatto flop durante Lazio-Milan: il più clamoroso è stato quello di Rafael Leao, divenuto un caso vero e proprio nelle ore successive, uscito dal campo con una sceneggiata e tra le polemiche nel momento della sua sostituzione. Allegri, da allenatore navigato, nell'immediato post-partita ha smorzato i toni. Per il 'CorSera', però, l'atteggiamento di Leao non sarebbe andato giù a nessuno, anche tra i dirigenti e tra i compagni di squadra. Mike Maignan, capitano rossonero, sul campo aveva già provato a convincerlo ad uscire dal campo in maniera composta e celermente, giacché il Milan stava perdendo ed era intenzionato a recuperare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, scoppia un nuovo caso Leao: i retroscena dell’Olimpico e un rinnovo non più scontato

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