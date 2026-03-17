Al Milan si discute della possibile sostituzione di Leao con Nusa in vista della prossima stagione. Secondo alcuni dati, Nusa si distingue per i dribbling, ma ci sono ancora due dubbi che circondano questa scelta. Le voci su una cessione di Leao aumentano, e tra i nomi per il suo eventuale sostituto compare anche quello di Nusa.

Milan, questa mattina in molti hanno confermato la nostra notizia riportata ieri sui dubbi in dirigenza sul possibile futuro di Leao. Tra questi anche 'La Gazzetta dello Sport': secondo la rosea il portoghese potrebbe essere ceduto per circa 80 milioni di euro e tra i possibili candidati per prenderne il posto a Milanello ci sarebbe il classe 2005 Antonio Nusa al momento in forza al Lipsia. Costa? Secondo il quotidiano circa 35 milioni di euro. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare i numeri stagionali del talento norvegese. Ecco i dati grazie all'aiuto di 'Opta' e 'Sofascore'. Nusa ha giocato 27 partite in stagione con la maglia del Lipsia con 3 gol e 3 assist. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, perché Nusa al posto di Leao: dati importanti sui dribbling, ma ci sono due dubbi

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