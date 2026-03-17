Franco Ordine ha commentato la sconfitta del Milan contro la Lazio all’Olimpico, sottolineando che la riconoscenza può portare a errori di valutazione. Le sue parole sono state pubblicate sulle colonne del Corriere dello Sport, dove ha analizzato con lucidità il risultato della squadra rossonera, criticando alcune scelte di allenatore Allegri. La discussione si concentra sulla percezione delle decisioni prese durante la partita.

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© Calcionews24.com - Milan, Ordine punta il dito contro quella scelta di Allegri: «La riconoscenza può condurre a qualche errore di valutazione!». A cosa si è riferito

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