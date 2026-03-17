Milan l' agente di Allegri stronca Leao | È sotto gli occhi di tutti

L'agente di Allegri ha commentato le prestazioni di Leao, affermando che la situazione è evidente a tutti. Allegri, secondo quanto riferito, avrebbe sempre mantenuto un atteggiamento realistico e pragmatico, senza mai puntare allo scudetto o alla corsa all’Inter. Il focus del tecnico sarebbe stato sulla qualificazione alla Champions, come ribadito nelle sue dichiarazioni, evitando ambizioni troppo elevate.

"Il messaggio di Allegri è sempre stato molto concreto ed equilibrato: non ha mai pensato di vincere lo scudetto, mai detto di fare la corsa all'Inter e ha sempre detto guardiamoci le spalle, perché l'obiettivo è la qualificazione alla Champions. Qualcuno forse avrà pensato che fosse una strategia. Invece è realismo e correttezza". Così Giovanni Branchini, decano degli agenti sportivi e attuale procuratore di Massimiliano Allegri, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sulla sconfitta di ieri sera del Milan, ora -8 dall'Inter capolista. "Il Milan deve ancora puntare su Leao? Le dinamiche societarie sono complesse: Leao è un cespite della società e quindi vanno considerati vari fattori - ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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