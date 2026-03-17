Milan-Juventus comincia la vendita dei tagliandi | tutte le informazioni necessarie

Oggi è iniziata la vendita dei biglietti per la partita tra Milan e Juventus, che si giocherà a San Siro nella 34ª giornata di Serie A. La partita si svolgerà nel weekend dell’25-26 aprile, anche se la data precisa non è ancora stata ufficializzata. I tifosi interessati possono acquistare i tagliandi seguendo le indicazioni fornite dalle fonti ufficiali.

(fonte: acmilan.com) "In occasione dell'ultimo appuntamento casalingo del mese di aprile, il Milan scenderà in campo contro la Juventus nel match valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A. Prima del fischio d'inizio, verranno presentati a San Siro i tre centrocampisti che entreranno a far parte della Hall of Fame presented by Emirates: iniziativa con cui il Club celebra e riconosce i calciatori che hanno segnato in modo indelebile la storia rossonera. Sarà consentito una sola volta per ciascun abbonato. Per i titolari di abbonamento al Secondo Anello Blu il cambio nominativo non è previsto, come indicato nelle condizioni di sottoscrizione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Juventus, comincia la vendita dei tagliandi: tutte le informazioni necessarie Articoli correlati Milan-Torino, tutte le informazioni necessarie sui tagliandi per la sfida contro i granataIl Milan guarda già al futuro e proietta gli occhi verso l'ultimo appuntamento del mese di Marzo. Leggi anche: Derby Milan-Inter, prosegue la vendita dei biglietti: tutte le informazioni necessarie Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan Juventus comincia la vendita dei... Temi più discussi: Serie A Women | Juventus-Milan | La partita; Juventus-AC Milan 0-1, Serie A Women 2025/2026: match report; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; Serie A Women | Dove vedere Juventus-Milan. Biglietti Milan-Juventus: quando escono, prezzi, dove e come comprarli. Tutte le informazioniTutte le informazioni sui biglietti per Milan-Juventus: data d'uscita, prezzi nei vari settori e modalità d'acquisto. msn.com Milan Femminile, si torna in campo: alle 14:00 la sfida alla JuventusQuesto pomeriggio alle 14:00 il Milan Femminile affronterà le rivali della Juventus per il match valido la 16° giornata di Serie A Women. Le rossonere saranno ospiti della ... milannews.it “Non comprate i biglietti”: Curva Sud contro i prezzi per Milan-Juventus - facebook.com facebook La Curva Sud protesta per i prezzi di Milan-Juventus: «Invitiamo i tifosi a non acquistare, basta a cifre folli» x.com