Nell'ultimo episodio de "La Tripletta", abbiamo analizzato tutti i problemi di Rafa Leao al Milan: il portoghese sta faticando a trovare la sua migliore condizione in campo, complice il modulo di Allegri, e fatica sempre di più a trovare l'intesa con il compagno di reparto Christian Pulisic. Recupera la puntata integrale sul nostro canale YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, i problemi di Leao: dal rapporto con Pulisic all'equivoco tattico

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