Filippo Galli, ex difensore del Milan dal 1983 al 1996, ha commentato la situazione di Camarda, sottolineando che ora l’obiettivo principale è continuare a supportarlo e non fermarsi. Galli ha espresso l’importanza di mantenere la fiducia e di riprovare a dare una mano al giovane calciatore nel suo percorso, senza entrare nel merito di cause o motivazioni specifiche.

Filippo Galli è tornato a parlare del baby talento rossonero Francesco Camarda. L'ex difensore del Milan ha fatto il punto sul prestito al Lecce del classe 2008 nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Andrea Longoni. Di seguito, le sue dichiarazioni. "Quando è stato scelto il Lecce avevo detto che era stata una scelta giusta. Qualcuno diceva che il Lecce gioca poco in attacco, poco propositivo e quindi avrebbe fatto fatica. Comunque al Lecce dicevo che sarebbe stato più a disposizione dell'allenatore, un anno con Di Francesco è un anno di formazione perché è uno che sa far giocare le squadre". "Poi è chiaro che il materiale a disposizione non è quello che può avere il Milan o quello di una grande squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Galli su Camarda: “Ora l’importante è non fermarsi e riprovare a dare una mano a questo ragazzo”

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