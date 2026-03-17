Milan | Fofana si sfoga

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato in un’intervista a L’Équipe, esprimendo apertamente la sua frustrazione e l’autocritica riguardo alla sua esperienza con la squadra. Il giocatore ha condiviso i suoi pensieri sulla situazione attuale, senza nascondere le difficoltà incontrate nel suo percorso con i rossoneri. La sua intervista offre uno sguardo diretto sui sentimenti vissuti durante questa stagione.

Youssouf Fofana, pilastro del centrocampo rossonero, ha rilasciato una lunga e sincera intervista a L’Équipe in cui non nasconde frustrazione e autocritica per la sua esperienza all’AC Milan. Il 27enne francese, arrivato dal Monaco per rinforzare la mediana, si è trovato a dover adattare il proprio gioco a un ruolo diverso da quello abituale, con conseguenze che vanno oltre il campo: dal feeling tattico alla visibilità internazionale, fino alle speranze per il Mondiale 2026. Fofana ha spiegato come l’arrivo di Massimiliano Allegri abbia modificato il suo posizionamento nel Milan: da regista profondo, capace di dettare i tempi e recuperare palloni, è stato spostato più avanti, come mezzala destra. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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