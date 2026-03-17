Youssouf Fofana, centrocampista francese del Milan, ha dichiarato di giocare molto più avanti rispetto al passato, assumendo spesso un ruolo da attaccante quando la squadra perde palla. In un'intervista all'Équipe, ha spiegato di aver cambiato la propria percezione del ruolo e del posizionamento in campo da quando è arrivato al club rossonero.

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista all'Équipe. Per l'occasione, l'ex Monaco, arrivato in rossonero nell'estate 2024 per 26 milioni di euro, ha rivelato come, con il cambio ruolo assunto da quando gioca con il Diavolo gli stia dando una nuova prospettiva calcistica. "È come se per anni avessi guardato il calcio in un certo modo, e ora la mia percezione stia cambiando. Non vedo più il campo dalla stessa angolazione. Non ho più gli stessi punti di riferimento. Per esempio, prima, quando ero davanti alla difesa, sapevo di avere due giocatori dietro di me, uno in diagonale a destra e uno a sinistra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Fofana: “Quando non abbiamo palla, sono molto avanzato. Quasi un attaccante”

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