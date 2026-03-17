Youssouf Fofana, centrocampista francese del Milan, ha dichiarato in un'intervista all'Équipe che in Italia si presta molta attenzione alla tattica e che ora si sente più disciplinato rispetto al passato. Ha parlato anche del suo ruolo nel team e di come l'ambiente italiano abbia influito sul suo modo di giocare. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla sua esperienza nel campionato italiano.

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista all'Équipe. Per l'occasione, Fofana ha parlato anche del nuovo approccio alla tattica che ha avuto da quando gioca in Serie A con il Diavolo. "Non è stato necessariamente quello che si pensa. Il primo anno ci sono state due fasi, in primis ho imparato molto dal punto di vista tattico. Sappiamo tutti che in Italia ci danno molta importanza. Non è affatto un cliché. In realtà ho avuto un bello shock. Pensavo di arrivare con una solida base tattica, ma alla fine prestano davvero attenzione a tutto! Mi ci è voluto un po' per capire che qui puoi giocare perfettamente per novanta minuti, ma se alla fine il risultato è 1-0 per l'avversario, significa che sei stato surclassato tatticamente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Fofana: “In Italia molta importanza alla tattica. Oggi sono più disciplinato”

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