Fofana, centrocampista del Milan, ha espresso critiche nei confronti di Allegri, affermando di aver modificato il ruolo in campo a causa delle richieste dell'allenatore. In un'intervista a L'Equipe, il giocatore francese ha sottolineato come questa scelta possa influire sulla sua possibilità di partecipare al prossimo Mondiale. La sua posizione ha suscitato attenzione tra gli appassionati di calcio.

Il giocatore francese in un'intervista a L'Equipe ha ribadito come il suo cambiamento di ruolo stia influenzando la sua presenza nella nazionale francese Non è un momento semplice perYoussouf Fofana. Il centrocampista delMilanha espresso apertamente il proprio disagio per il ruolo che sta ricoprendo in questa stagione, puntando il dito contro le scelte tattiche dell’allenatoreMassimiliano Allegri. Il centrocampista ha evidenziato come le sue qualità migliori emergano quando può giocare più arretrato, partecipando alla costruzione del gioco, dettando i tempi e recuperando palloni. Compiti che lo avevano reso un punto fermo della Nazionale di calcio della Francia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milan, Fofana critica Allegri: “Per lui ho cambiato ruolo, così rischio il Mondiale”

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