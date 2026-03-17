Milan Femminile che colpo! Battuta la Juventus grazie al gol di Kyvåg

Il Milan femminile, guidato da coach Bakker, ha vinto contro la Juventus nel match disputato al campo La Marmora di Biella. La partita si è conclusa con il gol decisivo di Kyvåg, permettendo alle rossonere di ottenere la vittoria. La formazione milanese è uscita dal campo con i tre punti, mentre le avversarie hanno affrontato la sconfitta.

Anche il Milan Femminile torna in campo. Nel pomeriggio di ieri le rossonere sono andate in trasferta allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella per scontrarsi nel big match contro la Juventus. A spuntarla sono state proprio le rossonere grazie al gol di Kyvåg, arrivato poco dopo l'inizio del secondo tempo. Ecco, di seguito, il resoconto del match. (Fonte acmilan.com) - Il Milan espugna 1-0 il Pozzo-La Marmora di Biella battendo la Juventus nella 16ª giornata di Serie A Women Athora. Dopo il solo punto guadagnato nelle ultime tre giornate, in virtù delle sconfitte con Roma e Fiorentina e del 2-2 con la Lazio prima della sosta, le rossonere trovano un successo pesante grazie alla rete di Kyvåg a inizio ripresa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Femminile, che colpo! Battuta la Juventus grazie al gol di Kyvåg Articoli correlati Juventus Women Milan 0-1: decide Kyvag. Anche la Champions a rischiodi Mauro MunnoJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A... Juventus Women Milan 0-1 LIVE: Kyvag porta avanti le rossoneredi Mauro MunnoJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A... Altri aggiornamenti su Milan Femminile Temi più discussi: Serie A Women, colpo esterno del Milan che batte la Juventus; Calcio, Serie A Women: big match della 16^ma giornata, Juve-Milan 0-1. Decide Kyvåg; La Lazio batte 1-0 il Napoli e lo scavalca al 4° posto. 1-1 nella sfida salvezza tra Parma e Genoa; Serie A femminile. Juventus vs Milan, le formazioni ufficiali. Milan femminile, colpaccio in casa della Juventus: tre punti pesantiColpaccio del Milan Femminile che questo pomeriggio, in occasione del 16° turno del campionato di Serie A Women, è andato a vincere a Biella, in casa della Juventus, con ... milannews.it Serie A Femminile, le formazioni ufficiali di Juventus-MilanQueste le formazioni ufficiali di Juventus Women-Milan Femminile, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A Women con fischio d'inizio alle 14.00. Juventus Women: De Jong; ... milannews.it Serie A Femminile - 15 marzo 2026 Juventus Women - Milan, 0-1. #Juve #ForzaJuve #JuventusWomen - facebook.com facebook Serie A Femminile, Juventus-Milan: il risultato non si sblocca dopo i primi 45' x.com