Milan Femminile che colpo! Battuta la Juventus grazie al gol di Kyvåg

Da pianetamilan.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan femminile, guidato da coach Bakker, ha vinto contro la Juventus nel match disputato al campo La Marmora di Biella. La partita si è conclusa con il gol decisivo di Kyvåg, permettendo alle rossonere di ottenere la vittoria. La formazione milanese è uscita dal campo con i tre punti, mentre le avversarie hanno affrontato la sconfitta.

Anche il Milan Femminile torna in campo. Nel pomeriggio di ieri le rossonere sono andate in trasferta allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella per scontrarsi nel big match contro la Juventus. A spuntarla sono state proprio le rossonere grazie al gol di Kyvåg, arrivato poco dopo l'inizio del secondo tempo. Ecco, di seguito, il resoconto del match. (Fonte acmilan.com) - Il Milan espugna 1-0 il Pozzo-La Marmora di Biella battendo la Juventus nella 16ª giornata di Serie A Women Athora. Dopo il solo punto guadagnato nelle ultime tre giornate, in virtù delle sconfitte con Roma e Fiorentina e del 2-2 con la Lazio prima della sosta, le rossonere trovano un successo pesante grazie alla rete di Kyvåg a inizio ripresa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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