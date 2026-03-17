Il Milan ha affrontato la partita contro la Lazio senza riuscire a trovare la carica sperata, lasciando molti dubbi sulla propria reattività. La squadra ha mostrato difficoltà nel gestire la pressione e nel mantenere la concentrazione durante il match. La sconfitta è arrivata in modo inaspettato, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori con molte domande sulla prestazione complessiva.

Continua la stagione del Milan dopo il brutto passo falso a Roma contro la Lazio. I rossoneri hanno perso un'occasione unica ovvero di avvicinarsi all'Inter capolista. Con la sconfitta contro i biancocelesti la squadra di Massimiliano Allegri è più vicina al quinto posto (la Juve dista 7 punti) che al primo, ora lontano 8 punti. Tanti, forse troppi visto che mancano solo 9 giornate al termine del campionato di Serie A. Per sperare ancora nello Scudetto il Diavolo dovrebbe vincerle tutte e la squadra di Chivu dovrebbe rallentare tantissimo. Uno scenario difficile: forse è meglio pensare a difendere il secondo posto che garantirebbe la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e togliere un po' di pressione alla squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ecco perché il derby non ha dato la carica: il ruolo della pressione e il dover vincere

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