Milan è ufficiale | questa squadra non è ancora pronta…

Il Milan ha perso una partita importante e la sconfitta ha portato a due analisi principali: una riguarda gli aspetti tattici della squadra, l’altra si concentra sugli aspetti mentali. Entrambi i piani si intrecciano e potrebbero influenzarsi a vicenda, rendendo difficile distinguere con certezza quale sia il motivo principale. La partita ha mostrato alcune lacune evidenti in entrambe le aree.

Sono due i piani sui quali analizzare la sconfitta di ieri del Milan: uno tattico e l’altro mentale. Complementari e, chissà, forse addirittura uno la diretta conseguenza dell’altro. Allo stadio Olimpico i rossoneri hanno fallito su tutta la linea, preparando male una partita che poteva in qualche modo alimentare il sogno scudetto e gestendola addirittura peggio. In mezzo, una Lazio che, emotività a parte, altro non ha fatto che quello di cui è capace. Né più né meno, ma con un’organizzazione in campo che ieri Allegri non è riuscito a dare ai suoi. È mancato ordine a centrocampo. La differenza è tutta qui: per una Lazio che dava l’impressione di coprire ogni zolla dell’Olimpico, c’è stato un Milan che ha concesso troppi metri di campo, facendosi prendere alle spalle in più di un’occasione, compresa quella del gol. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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