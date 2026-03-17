Il Milan sta valutando l'acquisto di Petar Stanic, attaccante del Ludogorets, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato. Stanic è un giocatore che potrebbe avere un ruolo di peso in attacco e sono stati diffusi numeri e video che mostrano le sue caratteristiche. La società rossonera tiene sotto osservazione la possibile operazione in vista della prossima stagione.

Continuano le voci sulle possibili mosse del Milan nella prossima sessione di calciomercato. Come riportato oggi da 'SportMediaset' i rossoneri sarebbero sulle tracce di Petar Stanic del Ludogorets valutato come possibile rinforzo per l'attacco rossonero, nome che si va ad aggiungere a quello di Nusa. Chi è Stanic? Classe 2001 di nazionalità serba. Ha iniziato a giocare nella Dinamo Pancevo. A luglio del 2021 il passaggio alla Stella Rossa. Dal 2025 gioca con il Ludogorets. Alto 186 centimetri gioca perlopiù come trequartista o ala molto offensivo e lo testimoniano i numeri. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare in profondità che tipo di giocatore sia Stanic grazie ai dati forniti da 'Opta' e 'Sofascore'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, chi è e come gioca Stanic: può essere l’attaccante di ‘peso’? Numeri e video

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