Migranti Alarm Phone | 17 morti in tempesta Mediterraneo

Alarm Phone comunica che, secondo le proprie fonti, 17 migranti sono morti a causa di una tempesta nel Mediterraneo centrale. Due giorni fa aveva inviato un allarme per un'imbarcazione con circa sessanta persone a bordo, che si trovava in difficoltà a causa delle onde alte e della deriva. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell’incidente.

(Adnkronos) – "Secondo le nostre fonti 17 persone non sono sopravvissute alla tempesta". A dirlo è Alarm Phone che due giorni fa aveva lanciato un sos per un'imbarcazione con una sessantina di migranti a bordo in balia delle onde alte e alle deriva nel Mediterraneo centrale. Ancora ieri le persone risultavano disperse. "La loro ultima. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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