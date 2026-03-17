Mid & Small conference a Parigi | interesse investitori nonostante geopolitica

A Parigi si è svolta la nuova edizione della conferenza ‘Mid & Small’, un evento che riunisce aziende italiane quotate e investitori istituzionali provenienti da vari paesi. Nonostante le tensioni geopolitiche, l’interesse degli investitori verso le aziende italiane si è mantenuto elevato. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti aziendali e professionisti del settore finanziario.

Parigi torna a essere punto di incontro tra aziende quotate italiane e investitori internazionali con la nuova edizione della Investor Conference ‘ Mid & Small ‘, l’evento che mette in contatto aziende quotate italiane e investitori istituzionali internazionali. La Conference è organizzata da Virgilio ir, con la sponsorizzazione di Mediobanca, e la partnership di Barabino & Partners e CDR Communication. Dopo le tappe consolidate di Milano e Londra,- sottolineano gli organizzatori in una nota – la conference torna a Parigi per la seconda volta, con numeri in crescita e 19 società partecipanti, rappresentative di diversi settori dell’economia italiana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mid & Small conference a Parigi: interesse investitori nonostante geopolitica Articoli correlati Borsa Italiana: nel 2026 le Mid&Small Cap tornano protagonisteIl mercato azionario italiano ha inaugurato il 2026 con un dinamismo promettente, proseguendo la scia di un 2025 eccellente. Borsa Italiana: Mid&Small Cap in ripresa, 2026 anno di opportunità grazie a liquidità e Fondo Strategico.Il mercato azionario italiano si prepara a un 2026 di potenziale ripresa per le imprese medio-piccole quotate, con un aumento significativo della... Approfondimenti e contenuti su Mid amp Small conference a Parigi... Argomenti discussi: Eventi e scadenze del 17 marzo 2026. Mid&Small Conference, le eccellenze italiane tornano a Londra dopo Covid e Brexit(Teleborsa) - Sono 34 le società che tra oggi e giovedì 31 tornano a dar vita a Londra all'Investor Conference Mid & Small in London 2022, organizzata da Virgilio IR con la sponsorizzazione di ... ilmessaggero.it Intesa Sanpaolo porta le mid e small cap italiane all’estero. Ecco le quotate presenti all’evento della divisione Imi CibConcluse le quattro tappe dell’Italian Stock Market Opportunities Conference 2025. L’evento della divisione Imi Cib mette in contatto 31 mid & small cap nazionali con 110 investitori esteri Si è ... milanofinanza.it