Microcredenziali universitarie | percorsi certificati per aggiornare le proprie competenze

Le microcredenziali universitarie sono percorsi formativi brevi e certificati, creati per aggiornare le competenze dei professionisti. L’Università degli Studi Guglielmo Marconi ha lanciato queste certificazioni, diventando la prima università digitale in Italia a offrire percorsi riconosciuti secondo gli standard europei EQF. La proposta si rivolge a chi desidera ottenere una certificazione rapida e qualificata senza intraprendere un corso di laurea tradizionale.

Percorsi formativi brevi e online dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, progettati per rispondere alle esigenze di aggiornamento di studenti e professionisti. La formazione universitaria si evolve per rispondere a un mercato del lavoro sempre più dinamico. In questo contesto si inseriscono le microcredenziali dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, prima università digitale italiana ad attivare percorsi certificati secondo standard europei (EQF, ECTS). Si tratta di percorsi formativi brevi, erogati online, progettati per sviluppare competenze mirate e immediatamente spendibili nei contesti professionali. Ogni microcredenziale prevede una valutazione finale, il riconoscimento di CFU e il rilascio di un Open Badge digitale, strumenti che consentono di valorizzare e rendere visibili le competenze acquisite. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Insegnare nel mondo digitale: disponibile online il percorso gratuito eTwinning per aggiornare le competenze di Literacy degli alunniDisponibile su EU Academy il corso gratuito “Strengthening literacy with eTwinning”. Leggi anche: Competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici: ecco come funziona la sperimentazione, chi può partecipare. DECRETO Una selezione di notizie su Microcredenziali universitarie Microcredenziali universitarie: percorsi certificati per aggiornare le proprie competenzePercorsi formativi brevi e online dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, progettati per rispondere alle esigenze di aggiornamento di studenti e professionisti. today.it Università, UniMarconi punta su microcredenzialiNel contesto della modernizzazione dei sistemi universitari, le microcredenziali si affermano come strumenti strategici per la costruzione di percorsi formativi flessibili, accessibili e certificati. ilsole24ore.com