Una docente dell’istituto comprensivo ‘Gherardi’ di Lugo ha condiviso pubblicamente la sua esperienza con la sindrome di Lynch, raccontando il percorso di malattia e la convivenza con il tumore. La testimonianza si concentra sulla diagnosi e sulle difficoltà affrontate, offrendo anche alcuni consigli pratici per chi si trova ad affrontare situazioni simili. La docente ha descritto il suo vissuto in modo diretto e senza filtri.

Una docente dell’ istituto comprensivo ‘Gherardi’ di Lugo ha testimoniato il suo percorso di malattia, parlando della convivenza con il tumore e dando ottimi consigli su come affrontare queste situazioni. Le abbiamo posto delle domande. Che tipo di malattia ha affrontato e quanto tempo fa si è manifestata? "La malattia che ho affrontato è stata la sindrome di Lynch, ovvero un errore del codice genetico che causa tumori e che colpisce particolarmente colon, utero e ovaie. Mi è stata diagnosticata nel 2018 e ha il 50% di possibilità di colpire ogni membro della famiglia. L’ho scoperto facendo degli esami che mi avevano consigliato perché mio padre ne era gravemente colpito". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Mi hanno diagnosticato la sindrome di Lynch, è stato scioccante"

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