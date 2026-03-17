Mezzo milione di morti premature all'anno collegate all'aumento di temperature | la previsione su The Lancet

Un nuovo studio pubblicato su The Lancet Global Health stima che ogni anno circa mezzo milione di morti premature siano legate all'incremento delle temperature. La ricerca evidenzia come il riscaldamento globale possa influenzare negativamente la salute, provocando una diminuzione dell'attività fisica e un aumento dei decessi anticipati. I dati sono stati raccolti e analizzati da ricercatori nel settore della salute globale.