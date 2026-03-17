Alle prime ore del mattino di venerdì, le previsioni del tempo indicano che al Nord i cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi. La giornata si presenta stabile senza particolari segnali di pioggia o perturbazioni in arrivo, con temperature che dovrebbero mantenersi nella norma stagionale. Le condizioni atmosferiche restano tranquille lungo tutta la regione, secondo le ultime stime meteo.

meteo venerdì tornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro di stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino non mi batte sulle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 17-03-2026 ore 06:15

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