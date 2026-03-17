Meteo le previsioni in Campania per martedì 17 marzo 2026

Per martedì 17 marzo 2026 in Campania si prevede un cielo molto nuvoloso con piogge deboli al mattino ad Avellino. Nel pomeriggio le precipitazioni diminuiranno temporaneamente, ma torneranno a intensificarsi in serata con circa 4 millimetri di pioggia previsti. La giornata si svolgerà con condizioni di nuvolosità e pioggia intermittente nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 17 marzo 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1792m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio forti e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 6mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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