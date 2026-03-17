Metalcoat progettisti imprese e general contractor per rispondere a nuove esigenze delle costruzioni

Metalcoat ha creato una nuova divisione dedicata al settore Building per rispondere alle richieste del mercato delle costruzioni. La divisione si rivolge a imprese e general contractor, offrendo soluzioni integrate, altamente performanti e certificate, in linea con le recenti esigenze del settore. La scelta di questa direzione rappresenta una strategia per adattarsi alle mutate dinamiche del mercato edilizio.

(Adnkronos) – "La nascita della divisione Building è una risposta naturale all’evoluzione del mercato delle costruzioni, che oggi richiede soluzioni sempre più integrate, performanti e certificate. Non è più sufficiente fornire un semilavorato: progettisti e general contractor cercano partner industriali in grado di garantire qualità, tracciabilità, supporto tecnico e continuità produttiva". Lo dice all'AdnkronosLabitalia Matteo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Spareggio decisivo: General Contractor sfida Casoria al PalatriccoliLo spareggio che decide il destino della General Contractor La prossima domenica si giocherà una partita decisiva al Palatriccoli, dove la General... Superbonus, arriva lo scudo per i condomini, niente sanzioni anche per i general contractorIl Governo starebbe elaborando una nuova norma per tutelare i cittadini che abitano in condomini che hanno svolto lavori risultati irregolari... Approfondimenti e contenuti su Metalcoat progettisti imprese e general... Ascoli al centro. MetalCoat, nasce la divisione buildingIl sito produttivo di Ascoli sarà coinvolto nel progetto della divisione Building di MetalCoat. Si tratta di una nuova unità interna dedicata al settore dell’edilizia e dell’architettura, pensata per ... ilrestodelcarlino.it Metalcoat, Matteo Trombetta Cappellani eletto nella nuova governance di Confindustria Ascoli PicenoMatteo Trombetta Cappellani è stato eletto nella nuova governance di Confindustria Ascoli Piceno, nell’ambito del recente rinnovo degli organi associativi dell’associazione. L’ingresso nel Consiglio r ... picenotime.it