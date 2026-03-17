Mercedes-Geely prove di intesa su nuovi modelli elettrici per la Cina

Mercedes e Geely stanno negoziando un accordo per sviluppare insieme nuovi modelli di veicoli elettrici destinati al mercato cinese. Le due aziende stanno definendo i dettagli di questa collaborazione, che riguarda la condivisione di tecnologie e risorse per accelerare la produzione di auto a batteria. La partnership si inserisce nel contesto della crescente attenzione verso l’elettrico nel settore automobilistico cinese.

Nel pieno della trasformazione globale dell’industria automobilistica, le alleanze strategiche diventano sempre più decisive. Non a caso il gruppo cinese Geely – attraverso il suo fondatore Li Shufu – è da anni uno dei principali azionisti di Mercedes-Benz, con una quota pari al 9,69% del capitale. È in questo contesto che, secondo fonti vicine al dossier, secondo quanto riportato da Bloomberg i due gruppi avrebbero avviato nuovi colloqui preliminari per rafforzare ulteriormente la loro cooperazione, con un focus particolare sul mercato cinese, oggi il più rilevante per la casa tedesca. Le discussioni – ancora riservate e in fase iniziale – riguarderebbero lo sviluppo delle prossime generazioni di veicoli elettrici Mercedes. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mercedes-Geely, prove di intesa su nuovi modelli elettrici per la Cina Articoli correlati Zeekr arriva in Italia con quattro nuovi modelli premium elettriciNel 2021 debuttava sul mercato cinese, per poi espandersi nel Vecchio Continente, partendo da Paesi Bassi e la Svezia. Hyundai espande la gamma N con nuovi modelli elettrici per raggiungere 100mila unità entro il 2030Hyundai ha annunciato un ambizioso piano di espansione per la sua divisione N, la linea ad alte prestazioni del marchio sudcoreano, con l’obiettivo... Approfondimenti e contenuti su Mercedes Geely prove di intesa su nuovi... Temi più discussi: Mercedes sale a bordo di Geely per tornare a correre in Cina?; Zeekr, cosa sappiamo del nuovo brand elettrico del gruppo Geely; Mercedes Cla, la nostra prova dell'ibrida che consuma come un diesel; Geely Auto premiata da S&P: è l’unica cinese nello Yearbook 2026. Mercedes sale a bordo di Geely per tornare a correre in Cina?Per 40 anni le Case occidentali sono state costrette da Pechino a trasferire know-how alle concorrenti cinesi per operare in Cina: ora accade sempre più spesso il contrario. Dopo Volkswagen che ha str ... startmag.it Mercedes, colloqui con la cinese Geely per rafforzare presenta in un mercato chiave(Teleborsa) - La casa automobilistica tedesca Mercedes-Benz Group avrebbe avviato i primi colloqui per approfondire la cooperazione con la cinese Geely, nell'ambito di un'iniziativa volta a rafforzare ... finanza.repubblica.it Palponauto. . Geely e Ford: L’accordo che porterà auto cinesi a prezzi europei #Geely #Ford #AutoCinesi #Volvo #LynkCo01 - facebook.com facebook Geely Auto diventa un 'traino per l'industria' secondo S&P Global. Primo costruttore cinese ammesso nell'albo delle aziende sostenibili #ANSAmotori #ANSA x.com