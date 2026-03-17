Il mercato dell'Inter si anima in vista di un possibile addio di Bastoni, con il club che ha sondato tre giocatori di spicco della Serie A come possibili sostituti. Nel frattempo, si fa strada anche l’ipotesi di un trasferimento dalla Premier League, rendendo questa fase di mercato particolarmente movimentata e ricca di possibili novità. La situazione resta da seguire attentamente nei prossimi giorni.

Inter News 24 Mercato Inter, su chi puntare in caso di addio di Bastoni? Il club nerazzurro pensa a ben tre profili dalla Serie A. Ma dalla Premier League.. Il futuro della difesa dell’Inter attraversa una fase di profonda incertezza. Nonostante il forte legame con l’ambiente nerazzurro, il destino di Alessandro Bastoni non è più così scontato. Se da un lato non si esclude l’ipotesi di un rinnovo fino al 2030 per farne una bandiera, dall’altro la società e il tecnico Cristian Chivu iniziano a guardarsi intorno: davanti a un’offerta irrinunciabile dei top club europei, il centrale potrebbe essere il sacrificio necessario per finanziare il mercato in entrata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, sono tre i nomi in caso di addio di Bastoni: sondati alcuni Top della Serie A. Ma attenzione all’ipotesi dalla Premier League…

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