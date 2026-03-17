Mercato Inter Chivu lancia il nuovo assetto tattico | rivoluzione in estate

Il mercato dell'Inter si prepara a una svolta con Chivu che annuncia un nuovo assetto tattico. La squadra cambierà formazione e strategia durante la prossima estate, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni. La rivoluzione sarà evidente nelle scelte tecniche e nelle modifiche del modulo di gioco, pronte a essere messe in atto nei prossimi mesi.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il momento della verità è finalmente giunto. Dopo dodici mesi di attesa e una metamorfosi rimandata per necessità di bilancio e di equilibrio, l’ Inter si prepara a vivere un’ estate di cambiamenti radicali. La rivoluzione, che sembrava destinata a compiersi già lo scorso anno, non è più rimandabile: il club di Viale della Liberazione è pronto a cambiare pelle per assecondare le ambizioni del suo condottiero in panchina. Il progetto tattico di Cristian Chivu. Fin dal suo insediamento come allenatore della prima squadra, Cristian Chivu — tecnico ex difensore rumeno, noto per la sua intelligenza tattica e la grande esperienza internazionale maturata sul campo — ha avuto in mente un disegno preciso. 🔗 Leggi su Internews24.com

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