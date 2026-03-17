Meno rifiuti e più fiducia | al via il progetto sperimentale per condividere gli oggetti di uso quotidiano

Da corrieretoscano.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze prende il via un progetto sperimentale che mira a ridurre i rifiuti attraverso la condivisione di oggetti di uso quotidiano. Nei punti di raccolta, si potranno trovare utensili da lavoro, attrezzature elettroniche e strumenti per il tempo libero, invece di libri o saggi. L'iniziativa coinvolge diverse realtà locali che promuovono il riuso e la fiducia tra i cittadini.

FIRENZE – Sugli scaffali non ci saranno romanzi o saggi da sfogliare, bensì utensili da lavoro, apparecchiature elettroniche e attrezzature per il tempo libero. Nella giornata di ieri, la Giunta comunale fiorentina ha dato ufficialmente il via libera alla Biblioteca degli Oggetti, un progetto sperimentale che trasforma i tradizionali luoghi di lettura in veri e propri hub per l’economia circolare. Come funziona il prestito. L’iniziativa permetterà ai cittadini di prendere in prestito beni di uso saltuario — come trapani, macchine fotografiche, piccoli elettrodomestici o kit da giardinaggio — evitando così di doverli acquistare per un singolo utilizzo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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