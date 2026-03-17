In Inghilterra, almeno 15 persone sono state colpite da una meningite, secondo quanto riferito. Matteo Bassetti ha commentato la situazione definendola una

Dell’allarme scattato in Inghilterra a causa di un focolaio di meningite ha parlato anche il virologo Matteo Bassetti. L’esperto ha parlato di una vera e propria “corsa contro il tempo”, sottolineando che “bisogna fare di più dal punto di vista della prevenzione, anche in Italia”. Secondo Bassetti i due strumenti per combattere la meningite sono la profilassi antibiotica e la vaccinazione. Matteo Bassetti sulla meningite in Inghilterra Bassetti e la "corsa contro il tempo" I due strumenti per combattere la meningite Matteo Bassetti sulla meningite in Inghilterra Matteo Bassetti ha dedicato un video al focolaio di meningite invasiva ha fatto scattare l’allerta sanitaria nel Kent, nel Sud-Est dell’Inghilterra. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Meningite in Inghilterra, Matteo Bassetti parla di "corsa contro il tempo": i due strumenti per combatterla

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